Sabato 23 maggio si è svolta a Calolziocorte e Vercurago la 45esima edizione della tradizionale corsa organizzata dall'oratorio del Pascolo San Giovanni Paolo II. Oltre 1.347 persone hanno partecipato alla Lucciolata, una corsa notturna che ha illuminato le due località. Manuel e Serena sono arrivati primi al traguardo. La manifestazione ha coinvolto un grande numero di partecipanti, confermandosi evento consolidato nel calendario locale.

Un'altra super Lucciolata ha illuminato Calolziocorte e Vercurago con ben 1.347 partecipanti al via. La tradizionale corsa organizzata dall'oratorio del Pascolo San Giovanni Paolo II, giunta alla sua 45esima edizione, è andata in scena nella serata di sabato 23 maggio confermandosi uno degli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

'Social Pedalèda', soddisfazione degli organizzatori: "Oltre 300 partecipanti tra sport, famiglie e sostenibilità"Si è conclusa la seconda edizione della Social Pedalèda, un evento cicloturistico che si è svolto domenica 26 aprile 2026, collegando Cesena a...

Cammarano (M5S): “Grande partecipazione a Nova Salerno, oltre 300 partecipanti per costruire insieme ai cittadini il programma politico”A Salerno si è svolto l’evento “Nova – Parola all’Italia”, promosso dal Movimento 5 Stelle, che ha visto la partecipazione di oltre 300 cittadini.

Temi più discussi: Una super Lucciolata con oltre 1.300 partecipanti ha illuminato Calolzio e Vercurago. Manuel e Serena primi al traguardo; Le lucciole tornano a Milano: lo spettacolo della lusiroeula; Valle del Sele, escursionisti a caccia di lucciole: Riscopriamo la natura con turismo sostenibile; Luci nell'oscurità ai tempi dei dinosauri: l'incredibile scoperta nell'ambra che svela un segreto di 99 milioni di anni fa.

Lucciolata con la Società Piacentina di Scienze Naturali, camminata naturalistica a SomagliaLucciolata con la Società Piacentina di Scienze Naturali, camminata naturalistica a Somaglia il primo giugno. La Lucciolata, un lieve brillar tra le tenebre, questo il titolo della suggestiva ... piacenzasera.it

Una camminata contro la fibrosi cistica. Torna sabato la LucciolataTRENTO. Tutti in piazza contro la fibrosi cistica. Sabato 17 giugno si terrà la lucciolata di S. Vigilio, una camminata solidale di 4 o 10 chilometri per testimoniare l'impegno e la lotta alla fibrosi ... ildolomiti.it