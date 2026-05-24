una skarrozzata contro le barriere iacopo melio collauda san miniato

Notizia in breve

Una manifestazione dedicata alla mobilità delle persone con disabilità si svolgerà a San Miniato. L'evento prevede un percorso cittadino in sedia a rotelle, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle barriere architettoniche e sulle difficoltà quotidiane delle persone con disabilità. La manifestazione, alla sua edizione, coinvolge partecipanti e organizzatori che intendono promuovere l’accessibilità e l’inclusione. La giornata si svolgerà con attività e percorsi studiati per evidenziare le criticità del territorio.