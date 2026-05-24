Una Skarrozzata contro le barriere Iacopo Melio collauda San Miniato
Una manifestazione dedicata alla mobilità delle persone con disabilità si svolgerà a San Miniato. L'evento prevede un percorso cittadino in sedia a rotelle, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle barriere architettoniche e sulle difficoltà quotidiane delle persone con disabilità. La manifestazione, alla sua edizione, coinvolge partecipanti e organizzatori che intendono promuovere l’accessibilità e l’inclusione. La giornata si svolgerà con attività e percorsi studiati per evidenziare le criticità del territorio.
Tutto pronto per "skarrozzare" tra le vie di San Miniato. Arriva in città per la sua edizione toscana di quest’anno la "Skarrozzata", l’iniziativa lanciata da Iacopo Melio, giornalista, scrittore, attivista e membro del consiglio regionale toscano, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema delle barriere architettoniche. I partecipanti attraverseranno il centro storico utilizzando sedie a rotelle messe a disposizione dagli organizzatori, per sperimentare in prima persona le difficoltà quotidiane di chi si muove in carrozzina. Il ritrovo oggi alle 17 in piazza Dante, da dove prenderà il via un percorso della durata di circa un’ora. Come nasce la "Skarrozzata"? "È nata a Bologna molti anni fa dal mio amico Enrico Ercolani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Si parla di: Una Skarrozzata contro le barriere. Iacopo Melio collauda San Miniato; La Skarrozzata torna a San Miniato, Melio: Vi aspetto in tante e tanti.