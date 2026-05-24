Durante la serata al teatro Galli, è stato premiato il regista italiano Paolo Sorrentino. Nel suo discorso di ringraziamento, ha affermato che Federico Fellini lo ha sempre ispirato e che senza di lui nessuno dei suoi film sarebbe stato possibile. La sala era piena di pubblico, e l’evento ha visto la partecipazione di vari ospiti e addetti ai lavori del settore cinematografico. La premiazione si è svolta in un’atmosfera di grande interesse e attenzione.

"Senza Fellini non esisterebbe nessun film che io abbia mai fatto". In un teatro Galli gremito, la frase di Paolo Sorrentino arriva in streaming e diventa il cuore della serata: una dichiarazione d’amore al cinema e a Rimini, nel momento più atteso della Festa del cinema La settima arte, ideata da Confindustria Romagna. Il Premio Cinema e Industria ha portato ieri sera sul palco volti e professioni di una stessa macchina dei sogni. A Sorrentino è andato il riconoscimento ad honorem. Il regista premio Oscar ha parlato del premio come di una "concretezza" per chi fa "un lavoro così poco concreto", poi del legame con Fellini: "Ha infuenzato il mio lavoro", ricordando quel modo di "fondere ironia e disagio umano" che sente vicino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una serata da Oscar al Galli. Premiato Paolo Sorrentino : "Fellini mi ha sempre ispirato"

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