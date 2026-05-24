A Lecco, i tecnici di Unicalce, azienda bergamasca specializzata nella produzione di calce, hanno presentato in Provincia una richiesta di permesso di ricerca mineraria in sotterraneo. La richiesta è stata protocollata a febbraio e riguarda l’apertura di una nuova miniera nella zona. La procedura è avvenuta in modo riservato, senza grandi annunci o comunicazioni pubbliche.

Una nuova miniera a Lecco. La vogliono scavare i tecnici di Unicalce, colosso bergamasco della calce, che a febbraio hanno protocollato in Provincia a Lecco la richiesta del permesso di ricerca mineraria in sotterraneo. L’obiettivo è ottenere l’autorizzazione per la ricerca mineraria di materiali litoidi di seconda categoria. Non si tratta di materiali pregiati, ma di ghiaia, sabbia, calcare, argilla, calce appunto. In totale sordina si è già svolta una Conferenza dei servizi, con i rappresentanti dei diversi enti e delle diverse istituzioni che devono esprimere un parere sulla richiesta. La riunione è stata convocata senza particolari comunicazioni, nonostante il tema di nuove escavazioni sia particolarmente sensibile, come dimostrato dalla mobilitazione contro nuove escavazioni sul Monte Magnodeno nel 2021. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una nuova miniera. La richiesta di Unicalce nella riunione in sordina

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