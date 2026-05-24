Una marmotta in paese | il pronto intervento della Polizia provinciale di Sondrio

Notizia in breve

Una marmotta è stata avvistata in un centro abitato in provincia di Sondrio. La presenza dell'animale ha richiesto l'intervento degli agenti della Polizia Provinciale. Gli agenti sono intervenuti per recuperare l'animale e garantire la sicurezza dei residenti. La marmotta è stata presa in custodia e trasferita in un'area più adatta alla sua specie. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo alle modalità dell'intervento o alle condizioni dell'animale.