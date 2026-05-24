Una giornata di maggio a Torre Lapillo

Un lettore ha inviato una foto scattata ieri a Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo. La immagini mostra le caratteristiche del luogo, senza ulteriori dettagli o commenti. La fotografia documenta una giornata di maggio nella zona. Non sono riportate altre informazioni sulle condizioni atmosferiche o sugli eventi accaduti.

PORTO CESAREO - Un nostro affezionato lettore Claudio De Marco ci invia questo scatto con cui ieri ha immortalato le bellezze di Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama “La foto del giorno” e scopo dell’iniziativa è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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