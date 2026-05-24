Una domenica al cinema | ecco i film

Al cinema Eden oggi Amarga Navidad, il film di Pedro Almodóvar appena uscito nelle sale, con Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit e Bárbara Lennie: dal regista premio Oscar una storia sull’elaborazione del lutto e i ritmi frenetici della vita (6, 18.15 e 21). Ci sono poi Il diavolo veste Prada 2 con Meryl Streep (16, 18.30 e 21); Michael di Antoine Fuqua sulla vita di Michael Jackson, interpretato da suo nipote Jaafar Jackson (16, 18.15 e 21). Al Terminale Le città di pianura, il film di Francesco Sossai con Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran e Andrea Pennacchi, fresco vincitore di otto David di Donatello, tra cui miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale (16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Buen Camino | Trailer Ufficiale | Dal 25 dicembre al cinema

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Certe cose di calcio di voi italiani io no capisco: mi dicevano che domenica si gioca a Firenze. Bisogna partire il venerdì, mi spiegano. Ma a fare cosa? A soffrire uno di fronte all'altro in una camera d'albergo ? E il sabato bisogna andare al cinema . Ma noi non x.com

Una domenica al cinema, le proposteAl Terminale oggi Il suono di una caduta di Mascha Schilinski con Hanna Heckt, Lena Urzendowsky, Susanne Wuest: un racconto al femminile, Premio della giuria a Cannes, candidato agli Oscar 2026 per la ... lanazione.it

Perché il cinema italiano produce soprattutto film drammatici? reddit

A pranzo la domenica: la rivincita di una donna sottomessa nell'esordio di Mariella Sellitti con Lorenza IndovinaEsce al cinema il 14 maggio una commedia particolare declinata al femminile, A pranzo la domenica, diretto da Mariella Sellitti, sceneggiatrice al suo esordio alla regia di un lungometraggio. comingsoon.it