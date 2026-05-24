Una domenica al cinema | ecco i film

Da lanazione.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al cinema Eden oggi Amarga Navidad, il film di Pedro Almodóvar appena uscito nelle sale, con Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit e Bárbara Lennie: dal regista premio Oscar una storia sull’elaborazione del lutto e i ritmi frenetici della vita (6, 18.15 e 21). Ci sono poi Il diavolo veste Prada 2 con Meryl Streep (16, 18.30 e 21); Michael di Antoine Fuqua sulla vita di Michael Jackson, interpretato da suo nipote Jaafar Jackson (16, 18.15 e 21). Al Terminale Le città di pianura, il film di Francesco Sossai con Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran e Andrea Pennacchi, fresco vincitore di otto David di Donatello, tra cui miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale (16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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