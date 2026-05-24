Una coppia di giovani vota pochi minuti prima delle 23 | urne chiuse al Villaggio Peruzzo

Le urne si sono chiuse poco prima delle 23 alla scuola Manhattan nel Villaggio Peruzzo, uno dei seggi più frequentati durante la giornata. Nei pressi dell’istituto si sono radunati numerosi gruppi di persone, tra cui gli accompagnatori dei candidati, che hanno seguito con attenzione l’affluenza. La chiusura delle urne segna la fine della giornata di voto in questa zona, con l’affluenza complessiva ancora da comunicare.

Urne chiuse alla scuola Manhattan del Villaggio Peruzzo, uno dei seggi più frequentati dagli entourage dei vari candidati con capannelli nei pressi dell'istituto per tutto il giorno.Qualche minuto prima delle 23 è entrata una coppia di trentenni che ha votato e di fatto ha decretato la chiusura. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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