In un venerdì d’ottobre, l’estate indiana avvolge Peyton Place, portando un’atmosfera calda e morbida. La scena descrive un momento in cui il clima si fa più soffice e capriccioso, come una donna affascinante. La narrazione si concentra sulla sensazione di questa stagione che sembra scivolare dolcemente sulla cittadina, creando un’atmosfera unica e temporanea. Non vengono forniti dettagli su eventi specifici o protagonisti, solo l’immagine di un pomeriggio di passaggio e di un clima che cambia.

C’è un momento, nel pomeriggio di un venerdì d’ottobre, in cui l’estate indiana scende su Peyton Place come una donna affascinosa e capricciosa: morbida, calda, imprendibile. È la prima immagine che Grace Metalious offre al lettore, e basta quella frase per capire che siamo in mani straordinarie. Pubblicato nel settembre del 1956, Peyton Place aveva venduto centomila copie solo nella prima settimana, diventando nel giro di pochi anni qualcosa di simile a un fenomeno sismico nella storia dell’editoria americana. Ora, settant’anni dopo quella prima deflagrazione, Blackie Edizioni riporta in vita questo romanzo con la traduzione di Adriana Pellegrini che aveva già servito il testo con eleganza nelle edizioni precedenti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Una cittadina chiamata specchio: l’America nascosta torna in libreria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La rinascita di una leggenda: l’America torna a contendersi la 38ª edizione della America’s Cup Louis VuittonL’America si prepara a partecipare nuovamente alla 38ª edizione della America's Cup Louis Vuitton, una delle competizioni più prestigiose nel mondo...

Dove c’è una libreria, anche nei luoghi meno fortunati, c’è sempre una luce accesa. Perché ogni libreria può diventare un formidabile punto di richiamo per menti che vogliono essere feliciIn molte aree, anche quelle meno fortunate, si trovano librerie con le luci accese e le scaffalature piene di libri.