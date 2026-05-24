Kimi ha risposto con fermezza a Russell nella Sprint del Canada, alzando la voce durante il confronto. Antonelli, coinvolto nel duello, ha capito che la Formula 1 non perdona nemmeno ai piloti più giovani. La scena si è svolta davanti alle telecamere, con il finlandese che ha mostrato determinazione. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o conseguenze, solo un episodio di tensione tra i piloti in pista.

Doveva succedere, è successo. Tutto normale, tutto prevedibile, tutto esatto dentro la logica delle corse. Non puoi pensare di rivoltare la F.1 come se fosse la tua cameretta disordinata da adolescente, aprire le finestre e far entrare un vento che ribalta tutte le gerarchie, e pensare di continuare a ricevere applausi. Kimi Antonelli a fine stagione ricorderà il GP del Canada come un passaggio di frontiera. Il contatto con il compagno di squadra George Russell, minimo nelle conseguenze e massimo nel significato, vale per quello che racconta: la fine dell’innocenza. Per mesi Kimi è stato il bambino prodigio. Quello con il sorriso timido, la faccia pulita, il talento troppo grande per la sua età. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Una buona notizia per Toto Wolff: Kimi sa anche alzare la voce

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