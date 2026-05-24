Una brutta Reyer surclassata da Tortona 89-71 si va a gara-5
La Reyer è stata sconfitta da Tortona con il punteggio di 89-71 in gara-4 dei quarti di finale dei playoff scudetto, portando la serie sul 2-2. La squadra ha perso dopo aver condotto 2-0 nella serie. La partita si è disputata in un impianto sportivo con presenza di pubblico. La prossima gara si giocherà in casa di Tortona, che ha ottenuto la vittoria con un margine di 18 punti.
Una brutta Reyer viene surclassata dalla Bertram Derthona in gara-4 dei quarti di finale dei play off scudetto, impattando sul 2-2 dopo essere stata avanti 2-0 nella serie. Finisce 89-71 e solo l'orgoglio del lagunari a partita ormai andata ha evitato un passivo ancora più pesante. Clicca qui per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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