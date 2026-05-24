Una brutta Reyer surclassata da Tortona 89-71 si va a gara-5

Notizia in breve

La Reyer è stata sconfitta da Tortona con il punteggio di 89-71 in gara-4 dei quarti di finale dei playoff scudetto, portando la serie sul 2-2. La squadra ha perso dopo aver condotto 2-0 nella serie. La partita si è disputata in un impianto sportivo con presenza di pubblico. La prossima gara si giocherà in casa di Tortona, che ha ottenuto la vittoria con un margine di 18 punti.