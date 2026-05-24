Un weekend di festa dedicato agli animali e 25 anni di esperienza nel pet care

Nel fine settimana si terrà una festa dedicata agli animali per celebrare i 25 anni di attività di uno shop specializzato nel pet care. L’evento si svolge presso uno dei punti vendita più conosciuti della regione, riconosciuto per qualità e affidabilità. La celebrazione coincide con il quarto di secolo di presenza nel settore, che ha visto crescere la clientela e ampliare i servizi offerti. La manifestazione prevede attività e iniziative per gli amanti degli animali.

Uno shop che è diventato nel tempo una delle principali realtà del settore pet in Emilia-Romagna, sinonimo di qualità e affidabilità per i clienti, celebra i suoi primi 25 anni di attività.Robinson Pet Shop: 25 anni di successi e qualitàRobinson Pet Shop celebra 25 anni, un traguardo che racconta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

6 ERRORI FATALI che Fanno SOFFRIRE il tuo GATTO in INVERNO (senza che tu lo sappia)

Notizie e thread social correlati

Anche gli aquiloni di "Artevento" per il lungo weekend dedicato alla Festa del MareNel fine settimana dal 10 al 12 aprile, la città ospita un evento itinerante dedicato alla Festa del Mare, che coinvolge diversi luoghi con attività...

Tra Darsena di città e Marina di Ravenna si apre il lungo weekend dedicato alla Festa del MareTra la Darsena cittadina e la Marina di Ravenna si svolge il lungo weekend dedicato alla Festa del Mare.

Temi più discussi: Weekend di festa in Veronetta - Heraldo; Veronetta si prende la strada: weekend di festa tra musica, mercatini e cultura in via XX Settembre; Lanzo in festa: un weekend tra storia, legalità e tradizione per i 25 anni dal titolo di Città; Carnevali di Marca, un weekend di festa aspettando martedì grasso.

Manca ormai poco alla fine delle lezioni per l’anno scolastico 2025/2026. Prima dell’ultimo giorno di scuola, però, c’è ancora un possibile lungo weekend: quello legato alla Festa della Repubblica del 2 giugno, che quest’anno cade di martedì. x.com

È domenica. È un weekend di festa. Questo può significare solo una cosa...... reddit

Sagre in Toscana, dieci appuntamenti per un weekend all’insegna del gusto e dei sapori tradizionaliTanti gli eventi culinari in programma per sabato 23 e domenica 24 maggio. In tutta la regione due giorni dedicati a piatti tipici e prodotti del territorio ... lanazione.it

Inaugurato a Mombercelli il museo storico degli Alpini: visitabile nel weekend di festa fotogalleryÈ partita ieri sera e proseguirà fino a domani la tre giorni della 3a Festa del Coordinamento Alpini 8° zona Sezione di Asti, a Mombercelli. Stamattina ha ... atnews.it