Un successo il triangolare in scena al ’Falcone Borsellino’

Il triangolare di rugby a sette organizzato dal Fano Rugby ha sostanzialmente inaugurato il rinnovato impianto del "Falcone-Borsellino", che fino a questo evento aveva ospitato esclusivamente allenamenti delle squadre della società del presidente Giorgio Brunacci. Stavolta il fiammante fondo in erba sintetica è stato invece palcoscenico di una competizione ufficiale, alla quale in una giornata di sole hanno partecipato le formazioni U18 di Pesaro Rugby e Unione Rugbistica Anconitana assieme alla compagine di pari età allestita anche quest’anno dai fanesi in collaborazione col Sena Rugby. "Le tre compagini protagoniste in campo si sono incontrate all’insegna dello spirito sportivo – premette il tecnico del FanoSena Annunzio Subissati –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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