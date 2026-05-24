Un medico in famiglia verso il ritorno | cosa sappiamo

Le porte di casa Martini, nel celebre quartiere di Poggiofiorito, potrebbero riaprirsi. Secondo le ultime indiscrezioni, la serie sarebbe in fase di scrittura e gli attori sarebbero pronti a tornare sul set dell’amatissima fiction di Rai 1 “Un medico in famiglia”. Scopriamo di più. I Martini di nuovo sul piccolo schermo? Le novità sulla fiction cult. La storica fiction, andata in onda dal 1998 al 2016, “Un medico in famiglia” rappresenta ancora oggi uno dei titoli più amati della serialità italiana. Per quasi vent’anni la famiglia Martini ha tenuto compagnia al pubblico di Rai 1, portando gli spettatori a sentirsi parte di quella numerosa e bizzarra famiglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Un Medico in Famiglia è PEGGIO dei Cesaroni

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