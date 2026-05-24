un manifesto teologico e politico per il xxi secolo

Un cardinale domenicano e arcivescovo di Algeri ha sviluppato la propria vocazione a partire da un'esperienza di martirio. La sua figura rappresenta un esempio di impegno religioso e politico nel contesto del XXI secolo. La sua storia personale si intreccia con la dimensione pubblica, riflettendo un percorso che combina fede e attività sociale. La sua presenza nel panorama ecclesiastico e politico si basa su un approccio che unisce spiritualità e impegno civico.

Jean-Paul Vesco, cardinale domenicano, arcivescovo di Algeri, ha costruito la sua vocazione sulle ceneri di un martirio. Nel 1996, mentre era novizio a Strasburgo, sette monaci cistercensi di Tibhirine furono rapiti e poi decapitati nel cuore della guerra civile algerina. Pochi mesi prima, lo stesso destino era toccato a Pierre Claverie, vescovo domenicano di Orano, fatto saltare in aria con una bomba insieme al suo giovane autista musulmano Mohamed Bouchikhi. Erano i diciannove martiri d'Algeria, beatificati nel 2018 proprio a Orano, nella diocesi che Vesco avrebbe poi guidato. Uomini che avevano scelto di restare, sapendo a cosa andavano incontro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Why Polygamy Still Shapes Modern Mormon Doctrine

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