Un hot dog vola verso il Papa | la reazione di Leone XIV fa il giro del mondo
Un hot dog è stato lanciato verso il Papa durante una cerimonia a Piazza San Pietro il 20 maggio 2026. Il gesto ha attirato l’attenzione di testate internazionali e ha suscitato reazioni tra il pubblico. Nessuna persona è rimasta ferita. La security ha intervenuto immediatamente, e l’episodio è stato documentato da diverse telecamere presenti in piazza. La vicenda è diventata virale sui social network, dove sono stati condivisi i video dell’accaduto.
Piazza San Pietro si è trasformata in un palcoscenico di inaspettata convivialità il 20 maggio 2026, quando Papa Leone XIV è diventato protagonista di un siparietto che ha fatto il giro del mondo. Durante la tradizionale udienza generale del mercoledì, mentre salutava i fedeli dalla papamobile, il Pontefice ha mostrato riflessi pronti e un genuino senso dell’umorismo tentando di afferrare al volo un oggetto decisamente insolito: un peluche a forma di hot dog lanciato dalla folla. Ovviamente le immagini dell’accaduto hanno rapidamente conquistato i social media e i notiziari internazionali, dove si vede chiaramente Papa Leone allungare il braccio verso il peluche che volteggia tra i fedeli, in un gesto spontaneo che ha strappato sorrisi e applausi ai presenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it
THEY UNCOVERED A LOST TREASURE! THIS DISCOVERY CHANGED HISTORY FOREVER!
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