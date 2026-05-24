Un hot dog vola verso il Papa | la reazione di Leone XIV fa il giro del mondo

Notizia in breve

Un hot dog è stato lanciato verso il Papa durante una cerimonia a Piazza San Pietro il 20 maggio 2026. Il gesto ha attirato l’attenzione di testate internazionali e ha suscitato reazioni tra il pubblico. Nessuna persona è rimasta ferita. La security ha intervenuto immediatamente, e l’episodio è stato documentato da diverse telecamere presenti in piazza. La vicenda è diventata virale sui social network, dove sono stati condivisi i video dell’accaduto.