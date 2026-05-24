Due insegnanti sono state aggredite a Parma da un gruppo di studenti, che le hanno picchiate e spinte dopo un rimprovero. L’incidente è avvenuto in una scuola della città. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o sulle conseguenze dell’aggressione. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato nel contesto scolastico. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi specifici della discussione.

AGI - Botte e spintoni a Parma subiti da due insegnanti. C'è un rimprovero all'origine dell' aggressione a due insegnanti da parte di un gruppo di ragazzi giovedì scorso a Parma, ripresa da un video: lo ha riferito uno dei due docenti che ha precisato di non essere stato colpito, a differenza del collega. Il racconto dell'insegnante di Parma. " Intorno all'una ", ha raccontato, " vedo un ragazzo nell'area antistante la scuola, di fronte alla fermata dell'autobus, che sta telefonando. A un certo punto dà un calcio a una lattina che si schianta contro la portiera di un'auto parcheggiata. Io non conosco quel ragazzo e ho saputo solo dopo che era dell'Itis ma sono un insegnante e quindi lo richiamo perché è una cosa senza senso, illogica, e soprattutto da maleducati ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Un gruppo di studenti picchia due docenti a Parma, "per un rimprovero"

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