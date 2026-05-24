Un evento speciale per celebrare i grandi successi e i 25 anni di esperienza nel pet care
Un negozio dedicato al pet care ha festeggiato i suoi 25 anni di attività, diventando una delle principali realtà del settore in Emilia-Romagna. La celebrazione ha coinvolto clienti e collaboratori, sottolineando la lunga presenza sul mercato. Nel corso degli anni, il punto vendita ha ampliato l’offerta di prodotti e servizi, consolidando la sua reputazione di affidabilità e qualità nel settore degli animali domestici.
Uno shop che è diventato nel tempo una delle principali realtà del settore pet in Emilia-Romagna, sinonimo di qualità e affidabilità per i clienti, celebra i suoi primi 25 anni di attività.Robinson Pet Shop: 25 anni di successi e qualitàRobinson Pet Shop celebra 25 anni, un traguardo che racconta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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