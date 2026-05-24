Per le elezioni comunali di Valfabbrica, si sfidano il sindaco uscente e la capogruppo della minoranza. La corsa si concentra su due candidati, entrambi in lizza per la carica di primo cittadino. La competizione si presenta come una sfida diretta tra chi già ricopre il ruolo e chi, invece, si presenta come alternativa. La campagna elettorale si apre con un duello tra i due candidati principali.

Per l’elezione del nuovo sindaco di Valfabbrica (3.200 abitanti) sarà una corsa a due. Da un lato il primo cittadino uscente Enrico Bacoccoli, che punta alla riconferma, e dall’altro Loredana Petrosi, capogruppo della minoranza che irrompe sulla scena elettorale. Enrico Bacoccoli si ripresenta agli elettori con la lista civica “ Insieme per Crescere Ancora ”. Forte di cinque anni di amministrazione definita "concreta e presente", il sindaco uscente fa leva sui risultati ottenuti durante il mandato. La sua squadra intende portare avanti i progetti già avviati, puntando sulla serietà e sull’esperienza maturata sul campo. “Visione e lavoro” sono le parole d’ordine per convincere i cittadini a dare fiducia per un secondo mandato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un duello a sorpresa. Petrosi sfida Bacoccoli

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