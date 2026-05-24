Un compleanno speciale oltre le difficoltà

Una persona ha festeggiato un compleanno, superando diverse difficoltà lungo il percorso. La sua storia include impegno nel lavoro, determinazione e sfide che avrebbero potuto bloccare chiunque. La celebrazione si svolge nonostante le avversità affrontate nel tempo. La vicenda mette in evidenza come passione e tenacia abbiano contribuito a superare gli ostacoli incontrati nel percorso di vita e professionale.

Una storia umana e professionale fatta di passione, intraprendenza, ma anche di ostacoli che avrebbero potuto mettere ko chiunque. È la storia dei fratelli Gennaro e Ivan Paliotti e delle rispettive mogli, Imma Grauso e Diana Rosi. Quindici anni fa hanno aperto il ristorante ’Le Vie del Gusto’, in via Zibordi a Guastalla. Ma esattamente un anno dopo, in particolare per Gennaro e Imma, la tegola del terremoto, con la loro casa di Reggiolo resa inagibile, costretti a vivere inizialmente nella tendopoli del paese e poi in un alloggio provvisorio. Difficoltà finalmente alle spalle? Macchè. Arriva poi il Covid, con il settore della ristorazione tra i più danneggiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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AUGURI di Buon COMPLEANNO Divertente e scherzoso

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