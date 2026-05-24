Venerdì 29 maggio si è svolto a Lucca un dibattito con 115 studiosi e rappresentanti di associazioni sulla proposta del “Codice per una nuova Europa”. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Lucca@Europa, ha coinvolto partecipanti che hanno discusso del testo e delle sue implicazioni. La discussione si è concentrata sulla presentazione del documento e sulle possibili applicazioni future, senza interventi di figure pubbliche o decisioni ufficiali.

LUCCA – Proseguono le iniziative dell’associazione culturale Lucca@Europa. Venerdì (29 maggio) alle 21 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino, sarà presentato Un Codice per una nuova Europa, proposta di riflessione formulata da 115 studiosi ed esponenti di associazioni laiche e cattoliche. Promosso dall’associazione Nuova Camaldoli, il documento rappresenta un importante contributo per il rilancio del progetto di unità e integrazione europea. Lucca@Europa ne parlerà con Paolo Magnolfi, presidente dell’associazione Nuova Camaldoli aps e Sebastiano Nerozzi, docente dell’università Cattolica del Sacro Cuore che hanno partecipato alla redazione del testo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - ‘Un Codice per una nuova Europa’, a Lucca il dibattito sulla proposta di 115 fra studiosi e associazioni

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