‘Un Codice per una nuova Europa’ a Lucca il dibattito sulla proposta di 115 fra studiosi e associazioni

Da corrieretoscano.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 29 maggio si è svolto a Lucca un dibattito con 115 studiosi e rappresentanti di associazioni sulla proposta del “Codice per una nuova Europa”. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Lucca@Europa, ha coinvolto partecipanti che hanno discusso del testo e delle sue implicazioni. La discussione si è concentrata sulla presentazione del documento e sulle possibili applicazioni future, senza interventi di figure pubbliche o decisioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

LUCCA – Proseguono le iniziative dell’associazione culturale Lucca@Europa. Venerdì (29 maggio) alle 21 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino, sarà presentato Un Codice per una nuova Europa, proposta di riflessione formulata da 115 studiosi ed esponenti di associazioni laiche e cattoliche. Promosso dall’associazione Nuova Camaldoli, il documento rappresenta un importante contributo per il rilancio del progetto di unità e integrazione europea. Lucca@Europa ne parlerà con Paolo Magnolfi, presidente dell’associazione Nuova Camaldoli aps e Sebastiano Nerozzi, docente dell’università Cattolica del Sacro Cuore che hanno partecipato alla redazione del testo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

8216un codice per una nuova europa8217 a lucca il dibattito sulla proposta di 115 fra studiosi e associazioni
© Corrieretoscano.it - ‘Un Codice per una nuova Europa’, a Lucca il dibattito sulla proposta di 115 fra studiosi e associazioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Centrosinistra e associazioni mobilitati per dire ‘no’ alla marcia sulla “remigrazione” a Roma: “Si tratta di una proposta razzista e xenofoba”Centrosinistra, insieme a diverse associazioni e sindacati, si sono uniti in una mobilitazione per opporsi a una manifestazione prevista per il 13...

Vibo Valentia, dibattito sulla riforma della giustizia e il “Codice Vassalli”A Vibo Valentia si è svolto un incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia e all’attuazione del “Codice Vassalli”.

Temi più discussi: Beni strumentali - Nuova Sabatini; Il project financing nel nuovo codice appalti; Il nuovo art 51 del Codice del Consumo ha dimenticato il cross-selling?; La fuga pericolosa all’alt o al posto di blocco nel nuovo art. 192, comma 7-bis, Codice della Strada.

Codice di Camaldoli: Per un’Europa libera e forte, il 6 dicembre convegno nazionale MeicIl Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic) promuove il convegno nazionale Per un’Europa libera e forte! Verso una nuova Camaldoli, in programma sabato 6 dicembre a Firenze con inizio alle ... agensir.it

Disturbi dell’alimentazione. Arriva il ‘Codice Lilla’ in Pronto soccorso. Dal Ministero della Salute anche una nuova guida per le famiglieDue nuove raccomandazioni da Ripa sul trattamento dei disturbi alimentari. Il primo documento riguarda il triage in Pronto soccorso dov’è prevista l’istituzione di un percorso ad hoc denominato ... quotidianosanita.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web