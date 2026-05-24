Uffici comunali senza acqua interviene l’autobotte della Protezione civile

Gli uffici comunali di Agrigento sono rimasti senza fornitura di acqua. La Protezione civile ha inviato un’autobotte per rifornire gli uffici. La mancanza di acqua ha interessato anche molte abitazioni nella zona. La situazione si è verificata in un momento in cui l’erogazione normale non era disponibile. Nessuna informazione è stata fornita su tempi di ripristino.

Così come avviene in molte abitazioni anche gli uffici comunali di Agrigento sono rimasti a secco d'acqua. E' accaduto questo pomeriggio nella sede dell’ex tribunale di piazza Gallo, stabile che al piano terra accoglie, tra gli altri, anche gli sportelli dedicati al rilascio delle tessere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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