A Udine, un’auto ha causato una fuga di gas che ha portato all’intervento del nucleo NBCR di Trieste. La vettura si trovava in una strada molto frequentata, e le autorità hanno agito rapidamente per evitare un’esplosione. È stato necessario chiamare il nucleo specializzato per gestire la situazione. Le operazioni hanno coinvolto la messa in sicurezza dell’area e il controllo del gas fuoriuscito.

? Punti chiave Come hanno evitato l'esplosione in una via così affollata?. Perché è stato necessario chiamare il nucleo NBCR di Trieste?. Cosa hanno dovuto fare i residenti per mettere in sicurezza l'area?. Come hanno gestito il gas infiammabile senza ferire nessuno?.? In Breve Fuga GPL da auto parcheggiata in via Veneto venerdì 23 maggio ore 18:45.. Sgombero area e spostamento vettura gestiti dalla polizia locale in via Veneto.. Supporto tecnico nucleo NBCR di Trieste per svuotamento serbatoio tramite torcia.. Operazione conclusa alle 23:15 senza feriti o danni al quartiere di Udine.. Venerdì 23 maggio, intorno alle 18:45, una perdita di gas da un’auto parcheggiata in via Veneto a Udine ha richiesto l’intervento coordinato dei vigili del fuoco e del nucleo NBCR di Trieste per evitare rischi immediati alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine, fuga di gas da un’auto: interviene il nucleo NBCR di Trieste

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