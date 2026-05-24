Il presidente ucraino ha ringraziato la premier italiana per il supporto di Roma, definendolo cruciale. La premier ha condannato l’attacco russo e ribadito il sostegno a Kiev per una pace giusta.

Il presidente ucrainoVolodymyr Zelenskyha pubblicamente ringraziato la presidente del Consiglio italiana,Giorgia Meloni, per la suachiara e ferma posizionein seguito al recenteattacco su larga scalalanciato dalla Russiacontro infrastrutture civili inUcraina. Attraverso un messaggio diffuso sui social media, Zelensky hacondiviso e amplificato le parole della leader italiana, sottolineando quanto siacruciale il supporto politico e diplomaticodi Roma in questo momento critico del conflitto. Nell’intervento ripreso da Zelensky, Meloniha condannato con fermezza l’ennesima azione militare russa, puntando l’attenzione sul fatto che, ancora una volta, sono staticolpiti obiettivi civili e infrastrutture vitali per la popolazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, Zelensky ringrazia Meloni: ‘Cruciale il supporto di Roma’

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Zelensky ha incontrato Giorgia Meloni a Roma

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