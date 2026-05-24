Il presidente ucraino ha dichiarato che la Russia ha lanciato un missile balistico ipersonico Oreshnik contro Kiev. Si tratta del terzo attacco noto con questa arma in Ucraina. Zelensky ha confermato che il missile è stato usato in un raid sulla capitale. Non ci sono dettagli su eventuali danni o vittime. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori precisazioni.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia ha utilizzato il potente missile balistico ipersonico Oreshnik in un attacco a Kiev, segnando il terzo utilizzo noto dell’arma in Ucraina. “Tre missili russi contro un impianto di approvvigionamento idrico hanno bruciato un mercato, decine di edifici residenziali, danneggiato diverse scuole: hanno lanciato il loro Oreshnik contro Bila Tserkva”, ha detto Zelensky. “Beh, è??davvero sbagliato. È importante che questo non rimanga senza conseguenze per la Russia”. La Russia ha colpito con il missile la città di Bila Tserkva nella regione di Kiev, ha detto Zelensky. La Russia ha... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky denuncia: "Mosca ha usato missile balistico ipersonico Oreshnik contro Kiev"

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