Ucraina massiccio attacco russo su Kiev | lanciato anche supermissile Oreshnik

Un attacco russo ha colpito Kiev, coinvolgendo anche un supermissile Oreshnik, progettato per potenziali attacchi nucleari contro le capitali europee. La città è stata bersaglio di diverse esplosioni, mentre le forze russe hanno lanciato numerosi missili contro obiettivi non specificati. Non sono ancora disponibili dettagli sulle conseguenze immediate o sulle eventuali vittime.

Aveva promesso una ritorsione violentissima e a distanza di appena 48 ore dall’accusa mossa contro l’Ucraina di aver distrutto il dormitorio universitario di Starobilsk uccidendo almeno 21 persone,Vladimir Putin replica senza pietà o la benché minima esitazione. E così, nella notte, unsupermissile Oreshnikè stato lanciato contro la regione di Kiev. Le immagini del supermissile in azione sono sconcertanti e mostrano il distacco delle testate multiple che precipitano una dopo l’altra dall’esterno dell’atmosfera, fino ad arrivare a toccare suolo alla sconvolgente velocità di20mila chilometri orari. Un attacco tra i più devastanti dell’ultimo anno e che si aggiunge ad altri due raid con l’uso del balisitico, quando le testate multiple, tra sette e dieci, erano prive di cariche nucleari e non avevano neanche esplosivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Massiccio attacco russo su Kiev, lanciato anche il supermissile Oreshnik

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