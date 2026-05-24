Ucraina attacco russo su Kiev | un morto e almeno 44 feriti Zelensky | Usato il missile balistico ipersonico Oreshnik

Un attacco russo con missili e droni ha colpito Kiev e le aree limitrofe, causando un morto e almeno 44 feriti. Secondo le autorità ucraine, è stato usato un missile balistico ipersonico di tipo Oreshnik. L'assalto ha interessato edifici residenziali e infrastrutture in tutta la capitale.

Le forze russe hanno sferrato un attacco combinato su larga scala con missili e droni contro Kiev e la regione circostante, colpendo edifici residenziali e altre infrastrutture in tutta la capitale ucraina. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’attacco ha causato almeno un morto e 44 feriti, come riportato da Ukrainska Pravda. I gruppi di monitoraggio hanno riferito che più di 50 missili russi e oltre 700 droni sono stati lanciati verso l’Ucraina, prendendo di mira quasi esclusivamente Kiev, segnando uno dei più grandi attacchi di massa dell’ultimo anno, riferisce il Kyiv Independent. Zelensky: “La Russia ha usato il missile balistico Oreshnik”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ucraina, la Russia lancia il missile balistico ipersonico Oreshnik su Leopoli

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