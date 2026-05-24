L’allenatore ha dichiarato di non essere stato ascoltato e ha annunciato che parlerà con la società in privato. Riguardo al contratto, ha fatto riferimento alla fine della stagione, che si è conclusa con una vittoria per 2-1 contro il Pisa all’Olimpico. La partita ha segnato la conclusione di un campionato caratterizzato da diverse difficoltà. Nessun dettaglio è stato fornito sui termini contrattuali o sui motivi della mancata comunicazione pubblica.

2026-05-23 23:48:00 Torino, l’ultimo titolo di TS: ROMA – Chiude con una vittoria la travagliata stagione di Serie A la Lazio di Maurizio Sarri che si impone per 2-1 con il Pisa all’Olimpico. Una partite decisa da Pedro, alla sua ultima in biancoceleste e in Italia, ma quasi sicuramente è stata l’ultima sulla panchina capitolina per il tecnico toscano. Queste le sue parole al termine del match: “”Ho ringraziato la squadra per una stagione devastante, Hanno sbagliato qualche partita ma non hanno mai mollato. Una squadra che per quanto riguarda i valori morali è la più grande che ho allenato. Poteva andare molto ma molto peggio”. Sul futuro: “Un’annata di questo tipo è formativa però era meglio se capitava ad un allenatore di 40 anni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Sarri: “Non sono stato ascoltato, parlerò con la società a quattr’occhi”. E sul contratto…

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