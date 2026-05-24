Un’intercettazione rivela uno sfogo di Sempio contro le indagini in corso, definendo tutti “stra-corrotti”. Le conversazioni sono state pubblicate e mostrano il suo disagio nei confronti delle indagini. Nel frattempo, la difesa sta preparando una strategia legale. Altre intercettazioni indicano tensioni tra Sempio e gli investigatori, con accuse e commenti sulla procedura. Nessun dettaglio su eventuali coinvolgimenti o accuse formali.

Uno sfogo contro chi indaga su di lui, e la preparazione da parte della sua difesa. Nuovi elementi su Andrea Sempio emergono da alcune delle intercettazioni finite sulla stampa nelle ultime settimane. Repubblica scrive che il nuovo principale indiziato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco racconta a una amica in macchina dell'incontro con i difensori avvenuto nell'ultimo anno. Siamo a ridosso dell'incidente probatorio su molti risultati investigativi. "Lui e l'Angela (Taccia, ndr) continuavano a dire: si vede che è una cosa pilotata dove gli elementi non vengono detti”, è il sospetto di Sempio, "sappiamo che dall'altra parte abbiamo gente brutta e conosciuta per essere stra-corrotta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Tutti stra-corrotti". Altra intercettazione di Sempio, lo sfogo sull'indagine

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