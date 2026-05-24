Tutti in sella parte Bimbi in bici Scampagnata dedicata ai piccoli
Oggi da piazza Castello parte Bimbi in Bici, una manifestazione ciclistica dedicata ai bambini che quest’anno celebra il suo 25° anniversario. La manifestazione prevede una passeggiata in bicicletta pensata per i più piccoli, con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie in un’attività all’aperto. L’evento si svolge in modo organizzato e sicuro, con percorsi e modalità adeguate all’età dei partecipanti. Sono previsti vari momenti di partecipazione e intrattenimento durante la giornata.
Una scampagnata in bicicletta a misura di bambino. Oggi da piazza Castello, partirà Bimbi in Bici, storica manifestazione ciclista abbiatense a misura di bambino che, quest’anno, compie 25 anni. Per l’occasione, Fiab, la Federazione italiana ambiente e Bicicletta, sezione di Abbiategrasso, invita tutti gli alunni delle scuole elementari e medie a partecipare alla manifestazione. Forte di un percorso misto, tra asfaltato e sterrato di 15 chilometri in totale, l’orario di ritrovo per gli iscritti è fissato alle 13.30, in due punti diversi. Per i ragazzi provenienti da Cassinetta di Lugagnano, infatti, il ritrovo è previsto in piazza della Repubblica di Abbiategrasso, mentre i bambini di Albairate sono invitati a radunarsi nell’abbiatense piazzale del Cimitero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Prima del Tempo va in bici 2025 – 5ª Edizione | Pedalata di Beneficenza per i Bambini Prematuri
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Tutti in sella. I dipendenti Ksb e le bici fai da te
"Pyjama party night", a Loreto una notte speciale dedicata ai bimbi dai 3 ai 5 anniA Loreto si è svolta una serata dedicata ai bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni.
Temi più discussi: I primi 25 anni di Bimbimbici: tutti in sella; Un viaggio tra regole e natura - Foto 1 di 10 - La Voce di Rovigo; A Scerni tutto pronto per il Trofeo Accademia della Ventricina; Tutti pazzi per le sportive medie. Le moto 2026 più belle.
LIGNANO SU DUE RUOTE: SI PARTE TUTTI I GIORNI! Voglia di esplorare Lignano in totale libertà? Da questo weekend il nostro Bike Point potenzia il servizio: ci trovate aperti tutti i giorni! Passa a trovarci, salta in sella e goditi la bellezza del nostro te facebook
Tutti in sella, parte Bimbi in bici. Scampagnata dedicata ai piccoliUna scampagnata in bicicletta a misura di bambino. Oggi da piazza Castello, partirà Bimbi in Bici, storica manifestazione ciclista ... ilgiorno.it
Tutti in sella. I dipendenti KSB e le bici fai da teConcorezzo, dopo l’orto e la ristorazione su misura l’azienda punta ancora forte sulla sostenibilità. msn.com
Tutti i sederi grassi del gruppo, quale sella usate voi ragazzi? reddit