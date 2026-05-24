tutti in sella parte bimbi in bici scampagnata dedicata ai piccoli

Oggi da piazza Castello parte Bimbi in Bici, una manifestazione ciclistica dedicata ai bambini che quest’anno celebra il suo 25° anniversario. La manifestazione prevede una passeggiata in bicicletta pensata per i più piccoli, con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie in un’attività all’aperto. L’evento si svolge in modo organizzato e sicuro, con percorsi e modalità adeguate all’età dei partecipanti. Sono previsti vari momenti di partecipazione e intrattenimento durante la giornata.

Una scampagnata in bicicletta a misura di bambino. Oggi da piazza Castello, partirà Bimbi in Bici, storica manifestazione ciclista abbiatense a misura di bambino che, quest’anno, compie 25 anni. Per l’occasione, Fiab, la Federazione italiana ambiente e Bicicletta, sezione di Abbiategrasso, invita tutti gli alunni delle scuole elementari e medie a partecipare alla manifestazione. Forte di un percorso misto, tra asfaltato e sterrato di 15 chilometri in totale, l’orario di ritrovo per gli iscritti è fissato alle 13.30, in due punti diversi. Per i ragazzi provenienti da Cassinetta di Lugagnano, infatti, il ritrovo è previsto in piazza della Repubblica di Abbiategrasso, mentre i bambini di Albairate sono invitati a radunarsi nell’abbiatense piazzale del Cimitero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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