tutti in sella i dipendenti ksb e le bici fai da te

Per decenni ha lavorato dietro le quinte di grandi opere e infrastrutture simbolo: le sue tecnologie hanno contribuito al complesso recupero della Costa Concordia, alimentano impianti di climatizzazione e riscaldamento del Teatro alla Scala, trovano spazio nella parte restaurata della Villa Reale di Monza e nei grattacieli che hanno ridisegnato lo skyline milanese, incluso il Bosco Verticale. Ma oggi Ksb Italia, il colosso delle valvole, porta la propria cultura ingegneristica in un terreno meno visibile e sempre più strategico: il benessere dei lavoratori. Nella sede di Concorezzo, l’azienda ha scelto di trasformare il concetto di formazione interna in un’esperienza concreta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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