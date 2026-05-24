tutti i colori di alice

Un'esperienza che coinvolge diversi sensi e modalità, ispirata dal personaggio di Alice, famosa protagonista della letteratura britannica. La mostra presenta un percorso sensoriale e visivo dedicato a esplorare le diverse sfumature del mondo di Alice, attraverso installazioni, immagini e stimoli tattili. L’obiettivo è offrire un’immersione totale nella sua avventura, con un focus sulla varietà di colori e ambientazioni presenti nel racconto.

Un’immersione multimodale in tutto ciò che è meraviglia, guidati da un personaggio iconico della letteratura british quale è Alice. Dalle pagine di Lewis Carroll, Christopher Wheeldon, tra i maggiori coreografi inglesi, con produzioni nate per Royal Ballet di Londra, il New York City Ballet e un alto novero di altre compagnie, dal Bolshoi al San Francisco Ballet, ha portato il suo coloratissimo Alice’s Adventures in Wonderland al Teatro alla Scala. Il balletto è uno dei titoli narrativi di maggior successo internazionale di Wheeldon, ideato per il Royal Ballet nel 2011 e rinato ora con il Corpo di Ballo scaligero diretto da Frédéric... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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