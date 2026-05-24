Durante l’Eurovision Song Contest 2026, il ballerino che ha catturato l’attenzione è apparso dopo l’esibizione. La performance dell’Italia si è conclusa con un quinto posto in classifica, ma sono stati i movimenti del ballerino a ricevere maggiori commenti. La sua presenza ha aggiunto un elemento di sorpresa e fascino alla serata, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori curiosi di conoscere l’identità di questa figura.

L’ Eurovision Song Contest 2026 ha regalato all’Italia un quinto posto che vale molto più della posizione in classifica. La performance di Sal Da Vinci con “Per sempre sì” è diventata un fenomeno virale globale, e tra lampadari scenografici, alberi di limoni e fuochi d’artificio, una domanda ha dominato i social: chi è quel ballerino a torso nudo che apre l’esibizione davanti allo specchio, vestito dagli amici come uno sposo prima delle nozze? La risposta ha un nome e cognome che il pubblico italiano conosce bene, anche se forse non tutti lo avevano ancora associato a quel corpo statuario e a quella presenza scenica magnetica: Marcello Sacchetta, 42 anni, napoletano doc, volto storico di Amici e X Factor. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tutti guardavano Sal Da Vinci, poi appare lui: chi è il ballerino che ha stregato l’Europa all’Eurovision 2026

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Sal Da Vinci - Per sempre sì (Official Video - Sanremo 2026)

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