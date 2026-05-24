Intorno a mamma Federica si sono radunate decine di persone, tutte a chiedere di ritrovare Riccardo. La felpa dello scomparso, con il logo visibile, è stata mostrata ai presenti. La voce di Federica, calma ma determinata, ha ripetuto l’appello, mentre il suo volto mostrava segni di tensione e speranza. La scena si è svolta in una piazza centrale, con la presenza di media e cittadini. Nessuna traccia del ragazzo, nessuna informazione su eventuali sviluppi.

La felpa di Riccardo indosso, la voce calma ma determinata, il tratto gentile come sempre e malgrado tutto. Federica Pambianchi, la mamma di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso il 13 ottobre del 2024 alla diga del Furlo, ha lanciato l’ennesimo appello, affinché si sveli la verità sulle sorti del figlio, disponendo lo svuotamento della diga. Ieri pomeriggio, alla Golena del Furlo, il grande parco che si stende verso il Candigliano, una cinquantina di persone si sono strette attorno a lei, attorniata dalle sorelle, dalla madre Osvalda e da tanti amici e comuni cittadini giunti da ogni dove, che indossavano una pettorina con la foto del ragazzo scomparso e la scritta "non smettete di cercare Riccardo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutti attorno a mamma Federica per chiedere di ritrovare Riccardo

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