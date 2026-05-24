? Domande chiave Come influisce la logica del profitto sulla sicurezza di Taiwan?. Perché la fiducia dei giovani taiwanesi verso gli USA sta crollando?. Cosa accadrebbe se Trump decidesse di parlare direttamente con il leader Lai?. Come potrebbe Pechino sfruttare l'incertezza diplomatica per dividere l'isola?.? In Breve Fiducia taiwanese nell'intervento USA calata del 10% secondo Academia Sinica.. Ministro Lin Chia-lung e Segretario Marco Rubio confermano continuità degli aiuti.. Fornitura di 11 miliardi di dollari prevista per dicembre 2025 rimane valida.. Incertezza strategica colpisce maggiormente la fascia demografica degli under 35 anni.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump su armi per Taiwan: ‘un ottimo strumento di trattativa

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Trump says Taiwan arms sales will be discussed with Xi

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