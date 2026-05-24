Venerdì sera, Donald Trump ha diffuso un video generato dall’intelligenza artificiale che lo ritrae mentre affronta Stephen Colbert. Il filmato mostra una scena in cui Trump sferra un colpo a un personaggio con le sembianze del comico, che reagisce cadendo a terra. La pubblicazione arriva dopo anni di battute e schermaglie tra i due. Nessuna dichiarazione ufficiale accompagna il video.

La guerra tra Donald Trump e Stephen Colbert ha trovato un nuovo, surreale capitolo. Venerdì sera, il presidente ha condiviso su Truth Social un video pesantemente manipolato con intelligenza artificiale che lo ritrae mentre solleva fisicamente il conduttore televisivo e lo scaraventa in un cassonetto della spazzatura. La scena, chiaramente irreale ma tecnicamente elaborata, si conclude con Trump che balla sulle note di “ YMCA ” dei Village People davanti a una folla entusiasta. Non è solo un post provocatorio: è l’ultima escalation di una faida che dura da anni, culminata proprio il giorno dopo la trasmissione finale di The Late Show, andata in onda giovedì sera dopo 11 anni di conduzione da parte di Colbert. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Trump pubblica un video AI contro Colbert: una vendetta dopo anni di battute (ecco cosa mostra davvero)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump Cant Tell Kimmel From Colbert | FIFA Peace Prize | Is There Anything MAGA Wont Tolerate

Notizie e thread social correlati

Trump posta un video AI mentre getta Stephen Colbert nel cassonetto dopo l’ultima puntata del Late ShowL'ex presidente ha condiviso un video generato dall'intelligenza artificiale sui propri canali social e sugli account ufficiali della Casa Bianca, in...

Addio Colbert: Trump crea un video AI in cui lo lancia nei rifiutiL’ultimo episodio del Late Show su CBS, condotto da Stephen Colbert, è andato in onda dopo 33 anni di trasmissione.

Temi più discussi: 'Ciao Groenlandia', Trump pubblica un'immagine creata con l'IA; Ba ba ba ba ba ba, ok, ce l’abbiamo nel mirino, fuoco, boom!: Trump pubblica un video surreale; Ufo, il Pentagono pubblica 64 file con video e testimonianze. Un ufficiale: Sono senza parole; Trump in Cina, Botteri: Accolto dal vicepresidente senza potere e dai capelli non tinti di Xi: messaggi simbolici chiari.

Il Pentagono pubblica nuovi documenti e video sugli UFO. Trump punta alla massima trasparenza. Tra i file: un oggetto luminoso che compie virate di 90 gradi sul Kazakistan. Coinvolte NASA, FBI e CIA. Nota: il rapporto del 2024 non ha trovato prove di tecn x.com

Trump umilia Stephen Colbert con un video AI: il conduttore finisce in un cassonetto dopo l’addio al Late Show (VIDEO)Il presidente Usa pubblica un filmato generato con l’intelligenza artificiale e attacca il celebre showman: esplode la polemica sulla chiusura del programma più visto della tv americana ... giornalelavoce.it

Il fallimento di Trump in Iran ha trasformato gli Stati Uniti in un perdente globale | Professor Robert Pape reddit

Bomb bomb Iran: Trump pubblica su Truth un video in cui deride TeheranDonald Trump ha pubblicato sul social Truth un video in cui fa dell'ironia sull'attacco americano contro l’Iran ... ilfattoquotidiano.it