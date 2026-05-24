Dal 2016 a oggi, ci sono stati diversi tentativi contro l’ex presidente, tra cui lettere con sostanze pericolose e minacce di ricina. Un episodio ha coinvolto un cecchino che si è piazzato sul tetto di un edificio vicino a un evento pubblico. Le indagini hanno ricostruito i passaggi e le persone coinvolte, senza ancora chiarire tutti i dettagli sulle responsabilità. Nessuna accusa formale è stata ancora notificata pubblicamente.

? Domande chiave Come sono passati i tentativi di assassinio dalle lettere alla ricina?. Chi ha permesso al cecchino di posizionarsi sul tetto a Butler?. Perché le segnalazioni preventive non hanno fermato gli attacchi più recenti?. Quali falle del Secret Service hanno reso vulnerabili i luoghi protetti?.? In Breve Michael Sandford tentò l'aggressione a Las Vegas nel giugno 2016.. William Allen III e Pascale Ferrier inviarono ricina nel 2018 e 2020.. Ryan Wesley Routh è stato condannato all'ergastolo nel 2026.. Cole Tomas Allen ha sparato presso il Washington Hilton nell'aprile 2026.. Nel luglio 2024, l’attentato a Butler in Pennsylvania ha segnato un punto di svolta nella sicurezza di Donald Trump dopo una serie di minacce iniziate nel 2016. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump nel mirino: la cronologia delle minacce dal 2016 a oggi

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