Trump nel mirino | dieci anni di attentati complotti e allarmi

Nel luglio 2024, durante un comizio in Pennsylvania, un uomo si è portato la mano all’orecchio insanguinato, circondato dagli agenti del Secret Service. La scena è diventata virale e ha attirato l’attenzione internazionale. La presenza di agenti di sicurezza attivi e la scena stessa suggeriscono un episodio di tensione o minaccia. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’insanguinamento o su eventuali aggressioni.

Una scena che ha fatto il giro del mondo, quella del luglio 2024: Donald Trump che si porta la mano all’orecchio insanguinato durante un comizio in Pennsylvania, circondato dagli agenti del Secret Service mentre alza il pugno davanti alla folla. Ma quell’attacco non è stato un episodio isolato. Negli ultimi dieci anni il presidente americano è finito più volte nel mirino di attentatori, aspiranti killer, fanatici politici e uomini armati intercettati a pochi metri da lui. Alcuni episodi si sono fermati allo stadio del progetto criminale, altri hanno prodotto vere e proprie incriminazioni federali per tentato assassinio. In diversi casi gli investigatori hanno parlato di soggetti radicalizzati, ossessionati dalla figura di Trump o convinti di dover fermare la sua ascesa politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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