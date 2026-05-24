Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che un accordo con l’Iran è stato “in gran parte negoziato” e che i dettagli saranno annunciati a breve. La dichiarazione è arrivata dopo settimane di colloqui tra le due parti. Finora non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contenuto dell’accordo o sulla data precisa dell’annuncio. Le negoziazioni sono state condotte in segreto e si sono concentrate su questioni legate a programmi nucleari e sanzioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald e che i dettagli saranno annunciati a breve. Secondo la proposta, Teheran dovrebbe rimuovere le mine nello stretto di Hormuz per consentire il libero transito delle navi commerciali, mentre Washington sospenderebbe il blocco dei porti iraniani e concederebbe limitate deroghe alle sanzioni nell’ambito di un meccanismo definito “relief for performance”, ossia alleggerimento delle restrizioni in cambio di misure verificabili da parte iraniana. Gli Stati Uniti e l’Iran dovrebbero annunciare entro domenica pomeriggio la finalizzazione di una bozza di accordo di pace per porre fine ai combattimenti su tutti i fronti, secondo quanto riferito al Washington Times da una fonte vicina ai negoziati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump ha dichiarato che un accordo con l’Iran è stato “in gran parte negoziato”

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Trump Says Iran Agreement Largely Negotiated

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