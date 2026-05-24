Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un accordo con l’Iran è prossimo, ma Teheran non ha rilasciato commenti ufficiali. Non è la prima volta che il leader americano fa affermazioni di questo tipo senza conferme concrete da parte dell’Iran. Le tensioni tra i due paesi continuano a essere alte, mentre le negoziazioni ufficiali non sono state rese pubbliche. Nessuna delle parti ha fornito dettagli sui progressi o sui prossimi passi.

Non è la prima volta che il presidente degli Stati Uniti si sbilancia, senza che i due paesi facciano reali progressi nei negoziati Sabato sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto dichiarazioni molto ottimiste sulle trattative con l’Iran per mettere fine alla guerra, sostenendo che un accordo di pace sia stato «in larga parte negoziato», e che lo Stretto di Hormuz sarà riaperto. Ma non è la prima volta che si dice fiducioso e si sbilancia in modi simili, senza che poi siano seguiti progressi concreti nei negoziati, anzi. L’Iran non ha ancora commentato ufficialmente le dichiarazioni di Trump, ma in precedenza Esmail Baqaei, il portavoce del ministro degli Esteri iraniano, aveva detto alla tv di Stato che Iran e Stati Uniti avevano effettivamente avvicinato le rispettive posizioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump dice che un accordo è vicino, l’Iran non commenta

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