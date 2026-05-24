Trump | Accordo pronto I Pasdaran frenano | Fa propaganda

Il presidente americano ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con l'Iran, annunciando che i dettagli saranno comunicati a breve. I Pasdaran hanno risposto criticando l'annuncio, definendolo come propaganda. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o conferme ufficiali riguardo ai contenuti dell'intesa o alle modalità di comunicazione. La notizia si basa su un post pubblicato sui social media da parte del leader statunitense.

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato su Truth di avere raggiunto l'intesa con l'Iran: "Accordo pronto, i dettagli a breve".Ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni, la sospensione anche del conflitto in Libano e lo sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran. 🔗 Leggi su Today.it

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