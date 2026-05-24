Il Tribunale di Pistoia ha stabilito il 19 marzo 2026 che l’automazione pubblicitaria non solleva l’imprenditore dalle responsabilità legali. La decisione riguarda un caso di concorrenza sleale nel settore dei materassi, in cui si contestava l’uso di tecniche di manipolazione dei motori di ricerca. La sentenza respinge la tesi secondo cui l’intelligenza artificiale avrebbe potuto alleggerire la responsabilità dell’azienda coinvolta.

Il Tribunale di Pistoia ha sancito il 19 marzo 2026 che l’automazione pubblicitaria non esime l’imprenditore dalle responsabilità legali, respingendo la tesi della colpa algoritmica in un caso di concorrenza sleale legato al settore dei materassi. La vicenda giudiziaria riguarda una società produttrice di materassi che ha utilizzato sistemi software per manipolare i risultati di ricerca online. L’azienda ha messo in atto una strategia di agganciamento pubblicitario sfruttando indebitamente il marchio di un concorrente e i nomi di alcuni celebri testimonial. Attraverso un meccanismo tecnico automatizzato, chi cercava su Google i volti noti legati alla ditta rivale veniva reindirizzato direttamente sul sito dell’azienda inadempiente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffe online: l’IA non scusa l’azienda che manipola i motori di ricerca

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I'm Warning You... You Will Soon Be Banned From Using AI | Clem Chambers

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