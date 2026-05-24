Un negoziante è stato portato a processo dopo aver venduto una macchina fotografica professionale dal valore di oltre 4.200 euro. La vendita si basava su documenti apparentemente autentici e una falsa identità accuratamente creata. La trattativa sembrava regolare, ma si è scoperto che l’interessato aveva utilizzato un nome falso. La procura ha aperto un procedimento per truffa.

GROSSETO Una macchina fotografica professionale da oltre 4.200 euro, documenti apparentemente perfetti, una falsa identità costruita nei dettagli e una trattativa che sembrava normale. Una compravendita falsa però. Per questo, il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna ha disposto la citazione diretta a giudizio nei confronti di Patricio Monteiro Delgado, napoletano di 36 anni, accusato di una serie di reati legati a una presunta truffa avvenuta nel settembre del 2023 ai danni di un commerciante grossetano. L’uomo si sarebbe presentato in un negozio di fotografia della città, utilizzando il nome di grossetano. Per convincere il titolare del negozio a vendergli la costosa attrezzatura, Delgado avrebbe mostrato una serie di documenti ritenuti contraffatti: una carta d’identità, una tessera sanitaria e perfino una busta paga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffa negoziante con nome falso, a processo

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