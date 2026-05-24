Una coppia ha truffato un'anziana, convincendola che il marito fosse coinvolto in problemi legali e chiedendole soldi e gioielli per aiutarlo. Dopo aver ottenuto quanto desiderato, sono fuggiti e sono stati trovati e arrestati. La coppia è ora ai domiciliari. La donna anziana non ha subito ulteriori danni. L’indagine ha confermato la truffa e la fuga pericolosa dei due.

Hanno convinto una donna anziana che il marito fosse finito nei guai e che servissero soldi e gioielli per aiutarlo a uscire da una grave situazione. Una truffa costruita nei dettagli, utilizzando ancora una volta il meccanismo del falso carabiniere, ma il tentativo di fuga dei due presunti responsabili si è concluso pochi chilometri dopo con l’intervento dei militari e l’arresto. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cesena hanno arrestato un uomo di 63 anni e una donna di 57 anni, entrambi italiani, con precedenti e residenti a Cattolica. Le accuse sono di truffa aggravata in concorso e fuga pericolosa in concorso ai danni di una donna anziana residente a San Zaccaria, nel Ravennate, vicino al confine con il territorio cesenate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffa e fuga pericolosa: coppia ai domiciliari

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