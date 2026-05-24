Truffa del cantante | 20enne finge un idolo per rubare migliaia di euro
Una ragazza di 20 anni ha finto di essere un cantante famoso per convincere diverse vittime a consegnarle migliaia di euro. Ha instaurato un rapporto di fiducia, poi ha chiesto codici regalo e altre somme di denaro. La truffa è stata scoperta durante le indagini, che hanno portato all’arresto della giovane. Le vittime hanno segnalato di aver ricevuto messaggi e chiamate con l’obiettivo di ottenere dati sensibili e denaro.
? Domande chiave Come ha fatto una ventenne a simulare un legame così profondo?. Quale tecnica ha usato la truffatrice per richiedere i codici regalo?. Come hanno fatto i carabinieri a risalire alla responsabile di Senigallia?. Quante altre persone sono cadute nella stessa trappola digitale?.? In Breve Truffe avvenute tramite acquisto di carte regalo per migliaia di euro.. Schema iniziato tre mesi fa con contatto su profili social falsi.. Carabinieri di Schio identificano la ventenne di Senigallia tramite flussi finanziari.. Vittima sessantenne di Vicenza manipolata con finta promessa di incontro privato.. I carabinieri della stazione di Schio hanno denunciato una ventenne residente a Senigallia per una truffa sentimentale ai danni di una donna di 60 anni vicentina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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