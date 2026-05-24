Truffa del cantante | 20enne finge un idolo per rubare migliaia di euro

Notizia in breve

Una ragazza di 20 anni ha finto di essere un cantante famoso per convincere diverse vittime a consegnarle migliaia di euro. Ha instaurato un rapporto di fiducia, poi ha chiesto codici regalo e altre somme di denaro. La truffa è stata scoperta durante le indagini, che hanno portato all’arresto della giovane. Le vittime hanno segnalato di aver ricevuto messaggi e chiamate con l’obiettivo di ottenere dati sensibili e denaro.