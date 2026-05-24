Due uomini e una donna sono stati arrestati a Città di Castello con l’accusa di truffa ai danni di un pensionato di 85 anni. Il falso agente ha convinto l’anziano a consegnare denaro, mentre una ventenne, seduta in auto, attendeva fuori. Non sono stati forniti dettagli su come il truffatore abbia persuaso l’anziano o sul ruolo preciso della giovane. L’operazione si è conclusa con l’arresto dei sospetti.

? Punti chiave Come ha fatto il finto agente a convincere l'ottantacinquenne?. Quale ruolo aveva la ventenne che aspettava nell'auto sospetta?. Cosa hanno trovato i Carabinieri nei telefoni dei due arrestati?. Quante altre vittime sono state colpite da questo gruppo criminale?.? In Breve Complici arrestati: uomo di 43 anni e ragazza di 20 anni originari della Campania.. Vittima di 85 anni contattata telefonicamente da finto agente per verifica gioielli d'oro.. Carabinieri della Compagnia di Città di Castello sequestrano dispositivi informatici dei sospetti.. Giudice del Tribunale penale di Perugia convalida l'arresto del quarantatreenne.. I... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa al pensionato: arrestati finto agente e complici a Città di Castello

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