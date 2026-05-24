Troppi riminesi senza casa In un anno oltre 200 sfratti

Da ilrestodelcarlino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Rimini, più di 200 sfratti sono stati eseguiti in un anno, portando molti senza dimora. Un letto posizionato in strada nel centro della città serve a evidenziare questa situazione. Il fenomeno degli sfratti aumenta costantemente, con conseguenze dirette sulla disponibilità di alloggi per le famiglie coinvolte. La presenza di persone senza casa si fa più evidente e si manifesta in diversi quartieri.

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Un letto portato in strada, nel centro di Rimini, per rendere visibile un problema che continua a crescere anno dopo anno. Ieri mattina Casa Madiba e Cobas hanno organizzato un presidio davanti alla Prefettura. In dieci anni, secondo le cifre riportate dalle due associazioni, i riminesi che vivono senza una casa sarebbero raddoppiati, arrivando oggi a circa 600. Casa Madiba e Cobas hanno ricordato che "un numero crescente di persone è costretto a vivere in hotel o residence, subendo sfratti prima dell’estate, oppure l’impennata dei prezzi delle camere. In alcune situazioni, anche i servizi sociosanitari si rivolgono a queste soluzioni, lasciando persone con problemi di salute mentale e dipendenze, in spazi inadeguati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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