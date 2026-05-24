Il Tromsø, che ha perso il primato nell’ultimo turno, affronta in casa l’Aalesund nel match di lunedì 25 maggio alle 17:00. La squadra di Vik cerca di risalire in classifica, mentre l’Aalesund arriva dopo una recente sconfitta. Le formazioni sono pronte per la sfida, che si gioca nel contesto del campionato di seconda divisione. Sono attese quote e pronostici legati all’incontro, che potrebbe influenzare le posizioni in classifica.

Dopo aver perso il primato nell’ultimo turno il Tromso di Vik è impegnato quest’oggi in casa contro l’Aalesund. I gutan hanno vinto solamente una delle ultime 4 gare, e la cinquina subita in casa del BodoGlimt è costata il sorpasso ai danni del Viking. Difesa che ha iniziato a perdere colpi negli ultimi scontri diretti: con la cinquina subita a domicilio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tromso-Aalesund (lunedì 25 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

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