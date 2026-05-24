Aeroitalia ha avviato un nuovo servizio di collegamento aereo tra Trieste e Salerno. La rotta prevede voli settimanali con orari specifici, riducendo i tempi di viaggio tra le due città. La compagnia ha annunciato la partenza del nuovo ponte aereo, senza indicare dettagli sui costi o sulla durata del volo. I voli si svolgeranno in giorni stabiliti e sono destinati a facilitare i collegamenti tra il nord-est e la sud Italia.

? Domande chiave Come cambieranno i tempi di viaggio tra Trieste e la Campania?. Quali sono gli orari esatti previsti per i nuovi voli settimanali?. Perché Aeroitalia ha scelto proprio questi due scali strategici?. Chi gestirà l'espansione del network aeroportuale nei prossimi mesi?.? In Breve Voli con Embraer 190 da 100 posti ogni martedì e sabato. Partenze da Salerno alle 13.10 e da Trieste alle 15.30. Fabio Gallo punta a espandere il network dello scalo friulano. Connessione strategica tra Friuli Venezia Giulia e territorio campano. A partire dal 24 maggio 2026, Aeroitalia inaugurerà un nuovo collegamento aereo diretto che unirà il Trieste Airport all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste e Salerno si uniscono: parte il nuovo ponte aereo di Aeroitalia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Urbino e Roma si uniscono: parte il nuovo bus per l’estateIl 18 giugno, un nuovo servizio di autobus collega Urbino e Roma, passando per Perugia e Città di Castello.

Torna il ponte aereo Trieste-Genova: nuovi voli per lavoro e mareDal 8 giugno fino a ottobre, il collegamento aereo tra Trieste e Genova sarà riattivato, offrendo nuovi voli per spostamenti di lavoro e per...

Temi più discussi: La Tenda del Buon Gioco; Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, al via i nuovi voli Aeroitalia: decollato il primo collegamento per Milano; Aeroitalia: taglio del nastro per la nuova base all’aeroporto di Salerno; Aeroitalia inaugura la nuova base operativa all’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento.

Aeroitalia apre la sua base a Salerno! Nuove rotte nazionali e internazionali ti aspettano! Dal 22 maggio 2026, Aeroitalia offre 19 frequenze settimanali per Milano, Torino, Genova e Trieste. In più, rotte estive per Ibiza, Palma, Mykonos e Santorini. Un x.com

Trieste Airport, nuovo volo Aeroitalia per SalernoTRIESTE AIRPORT, NUOVO VOLO AEROITALIA PER SALERNO TRIESTE – Aeroitalia amplia il proprio network inaugurando la prima rotta diretta tra Trieste Airport – scalo strategico del Friuli Venezia Giulia e ... pordenoneoggi.it

Giro d'Italia a Salerno, la carovana rosa tra cantieri e rattoppiSalerno si prepara a fermarsi per qualche minuto, ma saranno minuti capaci di cambiare il volto della città. Giovedì 14 maggio il Giro d’Italia attraverserà il ... ilmattino.it