Tricolore violato e umiliato
Due leader mondiali hanno confermato la loro posizione riguardo alla spedizione nel Mediterraneo chiamata Global Sumud Flotilla, sottolineando che non si sono lasciati influenzare da pressioni esterne. Entrambi hanno ribadito l'importanza di rispettare le norme internazionali e i diritti umani durante le operazioni di navigazione. La loro posizione si distingue da quella di altri governi, che hanno condannato o criticato l'evento. Non sono stati riferiti cambiamenti nelle politiche ufficiali in merito alla vicenda.
Nel panorama mondiale, solo due leader governativi hanno mantenuto la barra dritta nel valutare, nella sua autentica e fondamentale essenza,quanto avvenuto nel Mediterraneo alla Global Sumud Flotilla. Tra tutte le più disparate e indignate dichiarazioni, le sole che hanno centrato dritto al cuore il vero problema, in merito a quanto si son permessi di fare gli Israeliani, sono state quelle di due Presidenti, l’italianoSergio Mattarellaed ilsud coreano Lee Jae-myung, che hanno espressamente condannato l’azione in acque internazionali dell’IDF – Israel Defence Force, appellandola con il suo esatto nome:grave violazione del Diritto Internazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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