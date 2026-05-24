tricolore violato e umiliato

Notizia in breve

Due leader mondiali hanno confermato la loro posizione riguardo alla spedizione nel Mediterraneo chiamata Global Sumud Flotilla, sottolineando che non si sono lasciati influenzare da pressioni esterne. Entrambi hanno ribadito l'importanza di rispettare le norme internazionali e i diritti umani durante le operazioni di navigazione. La loro posizione si distingue da quella di altri governi, che hanno condannato o criticato l'evento. Non sono stati riferiti cambiamenti nelle politiche ufficiali in merito alla vicenda.